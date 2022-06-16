У Росії спалахнуло найбільше газове родовище (відео)

У РФ спалахнули нові пожежі

Пожежу в Росії зняли на відео. Фото: колаж "Сьогодні"

У Ямало-Ненецькому автономному окрузі на території Уренгойського газового родовища стався розрив труби діаметром 1,4 метри. Аварія сталася на ділянці "Газпром видобуток Уренгой" між газовими промислами 7-8.

Про це повідомляє російське видання Octagon.

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"Пожежа вже локалізована. Робота ведеться у штатному режимі", – повідомили у пресслужбі компанії "Газпром видобуток Уренгой".

Слід зазначити, що уренгойське родовище належить до найбільших у світі. Там зберігаються запаси до 10 трлн кубічних метрів газу.

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