"Ви дочка Путіна?". "Родичка" президента РФ прокоментувала розслідування про "батька"

У Росії продовжують "спливати таємні діти" президента РФ Володимира Путіна. Журналіст Андрій Захаров поспілкувався в новій соцмережі Clubhouseз можливою дочкою господаря Кремля Луїзою Розовою.
Про це пише Znak.com.
На головне питання, чи дійсно вона дочка Путіна, Розова промовчала, а її подруги відповіли хором: "Ми домовилися, що на це найголовніше питання ми не відповідаємо".
"Я абсолютно ніяк ставлюся до політики", – сказав вона.
Дівчина розповіла, що вчиться в Санкт-Петербурзькому державному університеті на факультеті менеджменту у сфері арт та культури.
На запитання одного з учасників бесіди, як вона ставиться до фрази Путіна про Навального "якби хотіли вбити, вбили", вона почала порівняння з коронавірусом, за яким нібито стоїть таке собі товариство багатіїв "Золотий мільярд".
"Виходить, що вони вбивають людей. Чому, якщо вони можуть це робити, то уряд (РФ) не може – в розумних цілях? Не скажу, що я за, але таке є, і ми в цьому живемо", – сказала "дочка" Путіна.
Нагадаємо, восени минулого року журналісти знайшли у Петербурзі "таємну сім'ю" Путіна. Йдеться про Світлану Кривоногих, дочка якої дуже схожа на президента РФ.
Пізніше "третя дочка Путіна" несподівано відреагувала на протести в Росії.
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