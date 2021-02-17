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"Ви дочка Путіна?". "Родичка" президента РФ прокоментувала розслідування про "батька"

17 лютого, 08:36

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Луїза Розова дивно порівняла замах на Навального з коронавірусом

У Росії продовжують "спливати таємні діти" президента РФ Володимира Путіна. Журналіст Андрій Захаров поспілкувався в новій соцмережі Clubhouseз можливою дочкою господаря Кремля Луїзою Розовою.

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Про це пише Znak.com.

На головне питання, чи дійсно вона дочка Путіна, Розова промовчала, а її подруги відповіли хором: "Ми домовилися, що на це найголовніше питання ми не відповідаємо".

"Я абсолютно ніяк ставлюся до політики", – сказав вона.

Дівчина розповіла, що вчиться в Санкт-Петербурзькому державному університеті на факультеті менеджменту у сфері арт та культури.

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На запитання одного з учасників бесіди, як вона ставиться до фрази Путіна про Навального "якби хотіли вбити, вбили", вона почала порівняння з коронавірусом, за яким нібито стоїть таке собі товариство багатіїв "Золотий мільярд".

"Виходить, що вони вбивають людей. Чому, якщо вони можуть це робити, то уряд (РФ) не може – в розумних цілях? Не скажу, що я за, але таке є, і ми в цьому живемо", – сказала "дочка" Путіна.

Нагадаємо, восени минулого року журналісти знайшли у Петербурзі "таємну сім'ю" Путіна. Йдеться про Світлану Кривоногих, дочка якої дуже схожа на президента РФ.

Пізніше "третя дочка Путіна" несподівано відреагувала на протести в Росії.

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Росія дочка Володимир Путін
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