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Ягун: Восени Росія матиме величезну проблему – нового ворога

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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18 травня, 14:01
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Росіяни будуть змушені перегрупувати частину військ
Віктор Ягун пояснив, чому Росії зараз треба боятися.
Віктор Ягун пояснив, чому Росії зараз треба боятися. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація буде змушена демонструвати посилення кордонів із Фінляндією, тому що має з нею 1500 км кордону. А фіни – це досить боєздатна армія.

Про це сказав генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Деталі

За його словами, росіяни будуть змушені перегрупувати частину військ 100%:

"Якщо вони не будуть це робити, тоді незрозуміло, для чого потрібно було підіймати риторику про можливість ракетних ударів зі сторони Харкова в бік Москви. Зі сторони Фінляндії ця відстань набагато ближча. Навіть не зі сторони Фінляндії – зі сторони Таллінну до Москви ближча, ніж із Харкова до Москви. Тому це все була риторика. Скажіть правду: ви не хочете, щоб Україна була самостійною. І на цьому все закрити – жодного НАТО ви насправді не боїтеся".

Віктор Ягун також заявив, що РФ зараз треба боятися, тому що фіни – це досить боєздатна армія:

"Не така велика, але всі знають, чим закінчилося бажання Сталіна захопити Фінляндію. Нічим вона не закінчилася – навпаки, отримали "по зубах". В даних умовах, враховуючи, що США та Великобританія підписали короткотривалий договір на можливий захист Фінляндії та Швеції від Росії під час процедури вступу в НАТО, я думаю, що процедура закінчиться до осені".

Крім цього, він зазначив, що Росія матиме величезну проблему:

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"Фактично вона буде повністю відрізана від будь-якої оперативної можливості. Між Кронштадтом і Калінінградом вони ходитимуть по центру фінської затоки, грубо кажучи. Тому це для них величезна проблема – буде цікаво спостерігати, як вони на неї реагуватимуть".

Нагадаємо, агентство Bloomberg написало, що Туреччина може підтримати вступ Фінляндії та Швеції в НАТО. Для цього країна має певні вимоги.

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