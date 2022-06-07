Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Жданов пояснив чехарду та каруселі серед генералів країни-агресорки

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 червня, 12:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Військовий експерт розповів детальніше про нового генерала РФ в Україні
Олег Жданов зазначив, що будь-яка зміна командування веде до дестабілізації.
Олег Жданов зазначив, що будь-яка зміна командування веде до дестабілізації. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно з'явилася інформація про те, що замість генерала Олександра Дворнікова, який командував окупаційними військами РФ в Україні, а потім взагалі кудись зник, кермо управління у свої руки взяв генерал Геннадій Жидко. Для України це гарна новина, а для Росії – ні.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

Деталі

За словами експерта, будь-яка зміна командування веде до дестабілізації органів воєнного управління, тобто у штабах починається замішання.

"І кожен наступний – навіть цей Жидко, якого призначили, – озиратиметься на Герасимова та Дворнікова. Він бачить, що з ними сталося, – відповідно в нього з'являється вже внутрішній страх самозбереження: "А раптом я не впораюся? А що буде зі мною, якщо я не впораюся?", – розповів Жданов.

Крім цього, він розповів докладніше про Жидка, зазначивши, що генерал був "головним політруком" Збройних сил Росії – начальником військово-політичного управління:

"І якщо вже призначають не бойового генерала... Так, у нього хороший досвід – я дивився його біографію – він пройшов усі посади, але однак пішов від бойових генералів до політруків. Коли призначають замполіта командувати військовою операцією – це говорить про те, що вже "лава запасних" бойових генералів порідшала. Тут або вже просто йде ступінь довіри, а, можливо, і від нестачі – можливо, всі інші відмовилися. Ми цього не знаємо".

Олег Жданов також зазначив, що в Росії могли б призначити будь-якого командувача округу, оскільки, крім Дворнікова, ще є командувачі інших 6-и округів:

Реклама

"Вони всі мають бойовий досвід у Сирії – це 100%, – і частково є бойовий досвід у Грузії та другій чеченській війни. Водночас є ще цілий Генеральний штаб, де дуже багато генералів, які й планували цю війну, і сьогодні керують цією війною. Але чомусь призначають замполіта".

Військовий експерт заявив, що для України в принципі будь-яке перепризначення у РФ – це добре, оскільки це деструктив та дестабілізація найвищих органів управління. Жданов наголосив, що коли у "верхніх" штабах починається розбрід та хитання, то внизу війська не знають, що робити.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 7 червня:

Реклама

Нагадаємо, директор Національної розвідки США Евріл Хейнс повідомила, що президент США Джо Байден наказав про розсекречення розвідданих напередодні вторгнення Росії в Україну 24 лютого, оскільки заяви офіційних осіб США про напад зустріли американські партнери та союзники зі скептицизмом.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:30 7 червня
1
Особовий склад 31360
Особовий склад
2
Танки 1390
Танки
3
ББМ 3416
ББМ
4
Артилерія 694
Артилерія
5
Засоби ППО 96
Засоби ППО
6
РСЗВ 207
РСЗВ
7
Літаки 212
Літаки
8
Гелікоптери 177
Гелікоптери
9
БПЛА 553
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2405
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Збили 5 літаків ворога... Підполковник В’ячеслав Єрко - командир ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації. Одним з перших вступив у повітряний бій з російськими військами. У цьому бою було збито 5 ворожих літаків. Єрко довелось катапультуватися зі своєї палаючої авіамашини, але росіяни пошкодили його парашут - льотчик загинув. Йому було 36. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
28-річний Олексій із Білорусі – доброволець батальйону Кастуся Каліновського. Хлопець, який захищає Україну, втратив ногу під час оборони Бучі, поставив протез і знову рветься на фронт. А поки що допомагає побратимам з організаційними питаннями, інструктує молодь, надає психологічну допомогу пораненим.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29637.66

Bitcoin Cash (BCH)

177.23

Binance Coin (BNB)

284.6

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

21.31

Litecoin (LTC)

61.79

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,39 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти