Жданов пояснив чехарду та каруселі серед генералів країни-агресорки

Військовий експерт розповів детальніше про нового генерала РФ в Україні

Олег Жданов зазначив, що будь-яка зміна командування веде до дестабілізації. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно з'явилася інформація про те, що замість генерала Олександра Дворнікова, який командував окупаційними військами РФ в Україні, а потім взагалі кудись зник, кермо управління у свої руки взяв генерал Геннадій Жидко. Для України це гарна новина, а для Росії – ні.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

Деталі

За словами експерта, будь-яка зміна командування веде до дестабілізації органів воєнного управління, тобто у штабах починається замішання.

"І кожен наступний – навіть цей Жидко, якого призначили, – озиратиметься на Герасимова та Дворнікова. Він бачить, що з ними сталося, – відповідно в нього з'являється вже внутрішній страх самозбереження: "А раптом я не впораюся? А що буде зі мною, якщо я не впораюся?", – розповів Жданов.

Крім цього, він розповів докладніше про Жидка, зазначивши, що генерал був "головним політруком" Збройних сил Росії – начальником військово-політичного управління:

"І якщо вже призначають не бойового генерала... Так, у нього хороший досвід – я дивився його біографію – він пройшов усі посади, але однак пішов від бойових генералів до політруків. Коли призначають замполіта командувати військовою операцією – це говорить про те, що вже "лава запасних" бойових генералів порідшала. Тут або вже просто йде ступінь довіри, а, можливо, і від нестачі – можливо, всі інші відмовилися. Ми цього не знаємо".

Олег Жданов також зазначив, що в Росії могли б призначити будь-якого командувача округу, оскільки, крім Дворнікова, ще є командувачі інших 6-и округів:

Реклама

"Вони всі мають бойовий досвід у Сирії – це 100%, – і частково є бойовий досвід у Грузії та другій чеченській війни. Водночас є ще цілий Генеральний штаб, де дуже багато генералів, які й планували цю війну, і сьогодні керують цією війною. Але чомусь призначають замполіта".

Військовий експерт заявив, що для України в принципі будь-яке перепризначення у РФ – це добре, оскільки це деструктив та дестабілізація найвищих органів управління. Жданов наголосив, що коли у "верхніх" штабах починається розбрід та хитання, то внизу війська не знають, що робити.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 7 червня:

Реклама

Нагадаємо, директор Національної розвідки США Евріл Хейнс повідомила, що президент США Джо Байден наказав про розсекречення розвідданих напередодні вторгнення Росії в Україну 24 лютого, оскільки заяви офіційних осіб США про напад зустріли американські партнери та союзники зі скептицизмом.

Читайте також: