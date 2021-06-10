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Америка повернулася і покарання за шкідливі дії: що Байден скаже Путіну

10 червня 2021 3:19

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Сполучені Штати як і раніше прагнуть до стабільних відносин з Росією, але в будь-який момент готові дати відсіч

Володимир Путін і Джо Байден. Колаж "Сьогодні"

Володимир Путін і Джо Байден. Колаж "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, у якого 16 червня запланована зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, озвучив кілька посилів, підготовлених ним для глави Кремля. Так, глава Білого дому хоче стабільних відносин, але заявить про наслідки за порушення суверенітету демократичних країн і лідерство США.

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Про це Байден повідомив, виступаючи перед військовими на американській базі у Великій Британії.

За словами президента США, незважаючи на те що Америка не шукає конфлікту з РФ, вона дасть рішучу відповідь, якщо Росія своїми діями шкодитиме їй.

"Я скажу, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Це стосується подій в США, Європі, інших частинах світу... США дадуть потужну і значиму відповідь на шкідливі дії російського уряду", – заявив Байден.

Водночас, за його словами, Сполучені Штати, як і раніше прагнуть до "стабільних і передбачуваних стосунків" з Росією.

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Байден також заявив, що має намір чітко дати зрозуміти Путіну, що "Америка повернулася" і буде захищати свої головні цінності і стратегічні інтереси.

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"Щоб дати йому (Путіну. – Ред.) знати, що я хочу, щоб він знав – Америка повернулася", – сказав глава Білого дому.

Тим часом у Швейцарії повним ходом йде підготовка до одного з найважливіших заходів міжнародної політичної повістки – саміту президентів США і Росії, і влада Женеви вживаєбезпрецедентних заходів безпеки.

Про що говорили в Україні та світі 9 червня, дивіться у відеосюжеті.

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Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці

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