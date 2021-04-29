Байден пообіцяв Росії наслідки за агресивні дії

Американський президент в першому зверненні до Сенату і Палати представників Конгресу значну частину приділив відносинам з Росією

Сполучені Штати будуть жорстко реагувати на недружні дії Росії – чи то агресію чи втручання у вибори, але не прагнуть до ескалації напруженості між країнами.

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Про це заявив президент США Джо Байден у своєму першому зверненні до Сенату і Палати представників Конгресу США.

"Я дуже ясно дав зрозуміти Путіну, що ми не прагнемо до ескалації. Проте їхні (Росії. – Ред.) дії матимуть наслідки, якщо виявиться, що вони дійсно застосовувалися", – заявив Байден.

Він нагадав, що США вже жорстко відповіли на вчинені Росією кібератаки і втручання у вибори і будуть реагувати подібним чином і надалі.

"Я відреагував прямолінійним і пропорційним чином на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наші уряд і бізнес... І я їм сказав, що ми відповімо, і ми так і зробили", – підкреслив американський президент.

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Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден має намір на зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним обговорити захист суверенітету і територіальної цілісності України на тлі російської агресії.

США також пригрозили Туреччині та іншим своїм союзникам санкціями і загостренням відносин за закупівлю озброєнь у Росії.