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Байден закликав готуватися до нової пандемії

15 квітня, 01:17

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент США не сумнівається, що світу загрожують нові небезпечні пандемії, про які треба думати вже зараз

Президент Сполучених Штатів Джо Байден впевнений, що вже зараз треба починати готуватися до наступної пандемії, з якою людство неодмінно зіткнеться.

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Про це він заявив, виступаючи в Білому домі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Буде ще пандемія. І потрібно до неї готуватися", – сказав Байден.

Він уточнив, що пандемії, на кшталт коронавірусної, – одне із найбільш важливих і актуальних питань, над яким його адміністрація обов'язково працюватиме.

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Нагадаємо, в США раніше заявили про початок четвертої хвилі коронавірусу. Там стурбовані, що занадто багато американців перестали дотримуватися обмежень, пов'язаних із COVID-19, і якщо ця тенденція продовжиться, в США прогнозують сплеск коронавірусу, рівний новій пандемії.

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Раніше медичний директор Першого медцентру Тель-Авіва Юрій Раньков закликав світ готуватися до нової пандемії через зміну клімату і перенаселення планети.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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США коронавірус пандемія Джо Байден
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