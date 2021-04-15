Байден закликав готуватися до нової пандемії

Президент Сполучених Штатів Джо Байден впевнений, що вже зараз треба починати готуватися до наступної пандемії, з якою людство неодмінно зіткнеться.
Про це він заявив, виступаючи в Білому домі, передає "Інтерфакс-Україна".
"Буде ще пандемія. І потрібно до неї готуватися", – сказав Байден.
Він уточнив, що пандемії, на кшталт коронавірусної, – одне із найбільш важливих і актуальних питань, над яким його адміністрація обов'язково працюватиме.
Нагадаємо, в США раніше заявили про початок четвертої хвилі коронавірусу. Там стурбовані, що занадто багато американців перестали дотримуватися обмежень, пов'язаних із COVID-19, і якщо ця тенденція продовжиться, в США прогнозують сплеск коронавірусу, рівний новій пандемії.
Раніше медичний директор Першого медцентру Тель-Авіва Юрій Раньков закликав світ готуватися до нової пандемії через зміну клімату і перенаселення планети.
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