Заворушення в Вашингтоні: навколо Капітолію встановлюють 3-метровий паркан (відео)

Національна гвардія Армії Сполучених Штатів зведе навколо Капітолію 3-метровий паркан, який залишатиметься там протягом щонайменше 30 днів.

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Про це заявив міністр Армії США Раян Маккарті, передає "Голос Америки".

За словами міністра, події зі штурмом будівлі, де засідають обидві палати Конгресу, 6 січня стали "жахливим і ганебним днем" у історії США.

Маккарті зазначив, що Пентагон надав необхідні ресурси у відповідь на запит мера Вашингтона, і додав, що чиновники навіть не уявляли, що існує можливість прориву до Капітолію.

Він також розповів, що зараз будівлю охороняють 850 військових Національної гвардії, але до вихідних їх кількість у Вашингтоні сягне 6500 осіб.

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Журналіст каналу CNN Джим Шутто розмістив у мережі відео процесу встановлення огорожі.

Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня щодо затвердження результатів виборів були перервані через штурм Капітолію прибічниками Дональда Трампа.

Під час заворушень відбулися затримання і сутички протестувальників та правоохоронців, є загиблі.

Ми також повідомляли, що обраний президент Джо Байден назвав учасників заворушень біля Капітолію натовпом бунтівників і терористами і звинуватив Дональда Трампа у підбурюванні.

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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