Десятки ракет, тисячі гвинтівок. Американці затримали судно з тоннами російської зброї (фото, відео)

Військові США затримали судно без розпізнавальних знаків, на якому виявили російську та китайську зброю. Інцидент стався в Аравійському морі. В цілому американці вилучили:
- десятки російських протитанкових керованих ракет;
- тисячі китайських штурмових гвинтівок;
- сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів;
- оптичні приціли.
Про це повідомив п'ятий флот ВМС США у Twitter. Американські військові також опублікували фото знайденої зброї та відео з затриманого судна.
Про можливих "власників" тонн зброї та її потенційне застосування американські військові не повідомили.
Нагадаємо, нещодавно США пригрозили союзникам санкціями за купівлю зброї у Росії. У Держдепі особливо відзначили Туреччину, яка веде переговори з Росією про друге придбання системи протиповітряної оборони С-400.
При цьому сама Росія за підсумками року потрапила в ТОП-5 світових лідерів за кількістю військових витрат.