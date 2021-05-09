Десятки ракет, тисячі гвинтівок. Американці затримали судно з тоннами російської зброї (фото, відео)

Затримане в Аравійському морі судно було без будь-яких розпізнавальних знаків, запевняють у ВМС США

Військові США затримали судно без розпізнавальних знаків, на якому виявили російську та китайську зброю. Інцидент стався в Аравійському морі. В цілому американці вилучили:

десятки російських протитанкових керованих ракет;

тисячі китайських штурмових гвинтівок;

сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів;

оптичні приціли.

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Про це повідомив п'ятий флот ВМС США у Twitter. Американські військові також опублікували фото знайденої зброї та відео з затриманого судна.

Про можливих "власників" тонн зброї та її потенційне застосування американські військові не повідомили.

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Нагадаємо, нещодавно США пригрозили союзникам санкціями за купівлю зброї у Росії. У Держдепі особливо відзначили Туреччину, яка веде переговори з Росією про друге придбання системи протиповітряної оборони С-400.

При цьому сама Росія за підсумками року потрапила в ТОП-5 світових лідерів за кількістю військових витрат.