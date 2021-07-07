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Відлуння Ryanair. США заборонили продаж квитків на рейси в Білорусь

7 липня 2021 8:58

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Мінськ вирішили покарати за примусову посадку літака. З нового правила можуть бути два винятки

У США тепер не можна купити квитки на літак до Білорусі

У США тепер не можна купити квитки на літак до Білорусі / Фото: Pixabay, Reuters/W.Rattay

Продаж квитків на пасажирські рейси між США і Білоруссю тепер заборонена. Таке рішення прийняло американське міністерство транспорту в якості покарання за примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську. Обмеження поширюються і на рейси з пересадкою.

Американське об'єднання пілотів ALPA вже вітало цей крок, пише Deutsche Welle.

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Винятком можуть стати гуманітарні рейси, а також рейси, пов'язані з національними інтересами і держбезпеки США.

Раніше у Держдепартаменті США також заявляли, що обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона в світлі примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську. Це, скоріше, символічний крок, бо пасажиропотік між США і Білоруссю і без того обмежений.

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Нагадаємо, 23 травня білоруські спецслужби за допомогою бойового винищувача МіГ-29 змусили приземлитися в Мінському аеропорту літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс, і затримали двох пасажирів – колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину-росіянку Софію Сапегу .

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Після цього демократичні країни стали вводити обмеження на авіасполучення з Білоруссю. Україна також вжила заходів – спочатку Київ заборонив пряме авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. А 29 травня була додана повна заборона на використання повітряного простору України білоруськими літаками.

Білорусь при цьому вирішила вийти зі Східного партнерства в знак протесту проти санкцій:

Тим часом Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) продовжила розслідування інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська літака Ryanair.

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