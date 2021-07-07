Відлуння Ryanair. США заборонили продаж квитків на рейси в Білорусь

У США тепер не можна купити квитки на літак до Білорусі / Фото: Pixabay, Reuters/W.Rattay
Продаж квитків на пасажирські рейси між США і Білоруссю тепер заборонена. Таке рішення прийняло американське міністерство транспорту в якості покарання за примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську. Обмеження поширюються і на рейси з пересадкою.
Американське об'єднання пілотів ALPA вже вітало цей крок, пише Deutsche Welle.
Винятком можуть стати гуманітарні рейси, а також рейси, пов'язані з національними інтересами і держбезпеки США.
Раніше у Держдепартаменті США також заявляли, що обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона в світлі примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську. Це, скоріше, символічний крок, бо пасажиропотік між США і Білоруссю і без того обмежений.
Читайте також: Євросоюз схвалив новий пакет санкцій проти Білорусі
Нагадаємо, 23 травня білоруські спецслужби за допомогою бойового винищувача МіГ-29 змусили приземлитися в Мінському аеропорту літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс, і затримали двох пасажирів – колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину-росіянку Софію Сапегу .
Після цього демократичні країни стали вводити обмеження на авіасполучення з Білоруссю. Україна також вжила заходів – спочатку Київ заборонив пряме авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. А 29 травня була додана повна заборона на використання повітряного простору України білоруськими літаками.
Білорусь при цьому вирішила вийти зі Східного партнерства в знак протесту проти санкцій:
Тим часом Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) продовжила розслідування інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська літака Ryanair.