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Facebook не планує розблоковувати Трампа найближчим часом

11 січня, 23:07

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У соцмережі раді, що відреагували на заклик до насильства належним чином

Соцмережа Facebook не планує, принаймні найближчим часом, розблоковувати акаунт чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який був заблокований у зв'язку з подіями біля Капітолію у Вашингтоні 6 січня.

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Про це розповіла операційний директор соцмережі Шеріл Сендберг у інтерв'ю Reuters.

"Наші заборони безстрокові. Ми це заявили, принаймні, на перехідний період. У нас немає планів скасовувати його (блокування. – Ред)", – заявила вона.

Сендберг додала, що була рада, коли Facebook вжив заходів у зв'язку з необґрунтованими заявами Трампа про фальсифікації на президентських виборах у США на тлі заворушень у Вашингтоні минулого тижня.

За її словами, Трамп за бажання може оскаржити це рішення через нову наглядову раду компанії.

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Відповідаючи на запитання, чому Facebook визнав можливим заблокувати акаунт президента, Сендберг заявила, що у соцмережі є чітко встановлені принципи, згідно з якими не можна закликати до насильства.

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"Ми негайно видалили ті повідомлення, які, як нам здавалося, могли закликати до насильства або закликали до насильства. Але в цей момент ризик для нашої демократії був надто великим, і ми відчули, що повинні піти на безпрецедентний крок – безстрокову заборону. І я рада, що ми це зробили", – розповіла операційний директор.

Вона також підкреслила, що це показує, що ніхто, навіть президент, не може бути вищим за принципи соцмережі.

Нагадаємо, 7 січня Facebook і Instagram заблокували акаунти Дональда Трампа через сутички у Капітолії 6 січня, що призвели до смертей, яким передували заклики "захистити чесність виборів" чинного президента.

9 січня соціальна мережа Twitter назавжди заблокувала обліковий запис @realDonaldTrump, яким користувався президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на своєму посту.

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США Facebook блокування Дональд Трамп аккаунт
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