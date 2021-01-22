Русский
$ 28,26
34,37
  1. Світові новини
  2. США

Імпічмент Трампа: названо дату початку суду над екс-президентом

22 січня, 19:13

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Сенат почне обговорення імпічменту Дональда Трампа наступного тижня

Наступного тижня в Сенаті США можуть початися дебати стосовно імпічменту наразі вже екс-президента Дональда Трампа.

Реклама

Як повідомляє CNN, про це 22 січня повідомила спікер Палати представників Конгрессу Ненсі Пелосі.

"Стаття про імпічмент Дональда Трампа за підбурювання до заколоту буде внесена до Сенату в понеділок, 25 січня", – заявила Пелосі.

Подача нижньою палатою Конгресу статті про імпічмент означає, що судовий процес над Трампом в Сенаті почнеться наступного дня. Але тільки якщо сенатори не укладуть угоду і не перенесуть сам процес.

Поспілкувавшись з представниками Демократичної партії, журналісти дізналися, що відбуватиметься в цей час в Сенаті:

Реклама

Понеділок: статтю читають так звані менеджери палати (голова і представник меншості в звітуючому комітеті).

Вівторок: до присяги приведуть керівника судового процесу (найімовірніше, це буде очільник Верховного суду Джон Робертс або сенатор-демократ Патрік Ліхі) і присяжних.

В тренді
У Німеччині зафіксували першу смерть після повторного зараження COVID-19

Середа: можуть початися дебати.

Крім того, Сенат має прийняти постанову, встановивши правила суду.

Як довго триватиме судовий процес?

Реклама

Це відкрите питання, відповідь на яке залежить від кількості питань і виступів свідків. Однак є всі підстави вважати, що цей судовий процес буде коротшим за торішній, який тривав 21 день.

Нагадаємо, що лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл запропонував перенести голосування щодо імпічменту Дональда Трампа на 13 лютого.

Також повідомлялося, що для захисту своїх інтересів в Сенаті Трамп найняв нового адвоката з Південної Кароліни Бутча Бауерса.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

імпічмент Дональд Трамп Сенат США Конгрес США Ненсі Пелосі імпічмент Трампа
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Яценюк: Байден допоможе Україні проти Росії, але є умова
Яценюк: Байден допоможе Україні проти Росії, але є умоваПолітика
6 президентів, які втратили посаду внаслідок імпічменту
6 президентів, які втратили посаду внаслідок імпічментуІнші країни
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти ПутінаПолітика
Поплатився за теорії змови: ексрадник Путіна Ілларіонов втратив роботу в США
Поплатився за теорії змови: ексрадник Путіна Ілларіонов втратив роботу в СШАСША
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиціСША
У США понад 10 млн осіб вакцинувалися проти COVID-19
У США понад 10 млн осіб вакцинувалися проти COVID-19США

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти