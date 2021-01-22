Імпічмент Трампа: названо дату початку суду над екс-президентом

Наступного тижня в Сенаті США можуть початися дебати стосовно імпічменту наразі вже екс-президента Дональда Трампа.

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Як повідомляє CNN, про це 22 січня повідомила спікер Палати представників Конгрессу Ненсі Пелосі.

"Стаття про імпічмент Дональда Трампа за підбурювання до заколоту буде внесена до Сенату в понеділок, 25 січня", – заявила Пелосі.

Подача нижньою палатою Конгресу статті про імпічмент означає, що судовий процес над Трампом в Сенаті почнеться наступного дня. Але тільки якщо сенатори не укладуть угоду і не перенесуть сам процес.

Поспілкувавшись з представниками Демократичної партії, журналісти дізналися, що відбуватиметься в цей час в Сенаті:

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Понеділок: статтю читають так звані менеджери палати (голова і представник меншості в звітуючому комітеті).

Вівторок: до присяги приведуть керівника судового процесу (найімовірніше, це буде очільник Верховного суду Джон Робертс або сенатор-демократ Патрік Ліхі) і присяжних.

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Середа: можуть початися дебати.

Крім того, Сенат має прийняти постанову, встановивши правила суду.

Як довго триватиме судовий процес?

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Це відкрите питання, відповідь на яке залежить від кількості питань і виступів свідків. Однак є всі підстави вважати, що цей судовий процес буде коротшим за торішній, який тривав 21 день.

Нагадаємо, що лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл запропонував перенести голосування щодо імпічменту Дональда Трампа на 13 лютого.

Також повідомлялося, що для захисту своїх інтересів в Сенаті Трамп найняв нового адвоката з Південної Кароліни Бутча Бауерса.

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