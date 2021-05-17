Через Україну Росія стала загрозою для всієї Європи – держсекретар США

Блінкен назвав Росію загрозою для Європи через ситуацію на кордоні з Україною

Нарощування військової присутності РФ в Україні і "Північний потік – 2" несуть загрозу безпеці Європи.

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Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофод.

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"Ми також поділяємо стурбованість з стосовно загрози, яку Росія представляє для Європи в світлі недавнього нарощування військової присутності на кордоні з Україною, і загрози для європейської енергетичної безпеки, що виходить від газопроводу" Північний потік-2", - заявив Блінкен.

Раніше Блінкен заявив, що Сполучені Штати як і раніше рішуче виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік – 2" в Європі.

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