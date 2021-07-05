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Людей заганяють у печери: на США і Кубу насувається потужний шторм "Ельза"

5 липня 2021 10:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Флориді вже оголошено надзвичайний стан, довелося знести навіть напівзруйновану будівлю, яка нещодавно обрушилася в Майямі

Америка і країни Карибського басейну готуються до удару стихії

Америка і країни Карибського басейну готуються до удару стихії / Фото: Pixabay

У США знесли напівзруйнований будинок, який нещодавно обвалився у Майямі, оскільки на штат Флорида насувається потужний тропічний шторм "Ельза".

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Зазначається, що число загиблих в результаті обвалення будинку досягло 24 осіб, ще доля 121 людини – невідома. Пошукові роботи йшли цілодобово.

Будівля вже почала хитатися і удару шторму не витримала б, тому її вирішили знести підривом. Через наближення шторму у 15 округах Флориди оголосили надзвичайний стан.

А от у Карибському басейні "Ельза" вже завдала удару. Потужні вітри і грози вирують на Ямайці і Барбадосі. Двоє людей загинули у Домініканській Республіці, зокрема, 15-річний хлопець. Про ще одну жертву повідомили на острові Сент-Люсія.

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Наступна на шляху стихії – Куба. З прибережних зон вивезли понад 180 тисяч людей, негоду перечікують у притулках. Тим, хто не встиг виїхати, особливо жителям гірської місцевості, радять спуститися в печери. Приходу "Ельзи" там очікують вже сьогодні.

Нагадаємо, нещодавно у Чехії потужний торнадо зруйнував кілька сіл, у результаті чого п'ять людей загинули, десятки людей постраждали. Чотири села практично зрівняло із землею, під руїнами будинків залишалися люди.

А тим часом на вихідних негода вирувала і в Україні. Сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі.

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