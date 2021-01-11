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Меланія Трамп засудила фанатів чоловіка за штурм Капітолію: "Насильство неприпустимо"

11 січня, 16:37

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

У прощальному заяві перша леді США закликала американців згуртовані

Перша леді США Меланія Трамп засудила спробу штурму Капітолію прихильниками її чоловіка на минулому тижні, яка привела до загибелі п'ятьох осіб.

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Про це йдеться в її заяві, яку пресслужба Білого дому розповсюдила 11 січня.

"Не сумнівайтеся в цьому, я абсолютно засуджую насильство, яке сталося в Капітолії нашої країни. Насильство неприпустиме", – підкреслила Меланія Трамп в своєму прощальному зверненні як перша леді, оскільки після інавгурації Джо Байдена 20 січня це місце займе його дружина Джилл Байден.

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Вона додала, що це засмутило та збентежило її. Крім того, дружина президента виступила проти "непристойних пліток, необґрунтованих особистих нападок і помилкових звинувачень" на її адресу.

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Меланія Трамп закликала всіх зосередитися на зцілення країни і громадян і не використовувати ситуацію, що склалася в корисливих цілях.

Фото: REUTERS/Ahmed Gaber

Фото: REUTERS/Ahmed Gaber

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"Я благаю людей припинити насильство, ніколи не робити припущень, заснованих на кольорі шкіри людини, і не використовувати різні політичні ідеології як основи для агресії і жорстокості. Ми маємо слухати один одного, зосереджуватися на тому, що нас об'єднує, і переступати через те, що розділяє", – додала президентська дружина.

Наостанок вона подякувала мільйонам американців, які підтримували її та її чоловіка, назвавши честю право чотири роки бути першою леді.

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Нагадаємо, що 6 січня під час затвердження Конгресом результатів президентських виборів тисячі прихильників Трампа організували штурм Капітолію, в результаті чого засідання парламентаріїв було перервано. Десятки учасників заворушень були затримані .

Сам Трамп вже засудив тих, хто спробував захопити Капітолій попри те, що спочатку він сам підбиваа їх до активних дій.

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штурм Дональд Трамп Капітолій Меланія Трамп Конгрес США

Джерело: Сьогодні

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