"Момент ганьби для країни": Обама звинуватив Трампа в розпалюванні заворушень в Капітолії

Екс-президент США Барак Обама звинуватив чинного президента США Дональда Трампа в розпалюванні заворушень в Капітолії.

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Як передає CNN, Обама попросив республіканців "вибрати реальність і зробити перші кроки до гасіння вогню".

"Історія справедливо запам'ятає сьогоднішнє насильство в Капітолії, спровоковане чинним президентом, який продовжував безпідставно брехати про підсумки законних виборів, як момент великого ганьби і ганьби для нашої країни", – сказав Обама.

Нагадаємо, нинішній помічник Трампа в Білому домі розповів, що багато хто з його колег працював віддалено перед очікуваними протестами і, як колишні колеги, покладають провину на президента Трампа.

До речі, президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.

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