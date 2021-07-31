Русский
$ 26,89
31,92
  1. Світові новини
  2. США

"Ми співчуваємо". США звільнять майже 200 росіян зі своїх посольств в РФ

31 липня 2021 0:07

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Після рішення Росії США мають звільнити 182 місцевих співробітника і десятки осіб, які працювали за контрактами, з дипломатичних представництв

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Сполучені Штати в серпні звільнять місцевих співробітників і десятки осіб, які працювали за контрактами, з дипломатичних представництв Москві, Владивостоку і Єкатеринбурзі.

Реклама

В цілому роботу втратять 182 людини, повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

Це пов'язано з тим, що російський уряд забороняє США тримати, наймати або брати співробітників з Росії або третіх країн, за винятком служби охорони. Держсекретар Ентоні Блінкен висловив жаль через дії уряду Росії.

"Хоча ми і шкодуємо про дії російського уряду, що змусили скоротити наші послуги і операції, США продовжать виконувати свої зобов'язання, продовжуючи підтримувати передбачувані та стабільні відносини з Росією", – сказав Блінкен.

В тренді
США можуть припинити бойову місію в Іраку – історичне рішення Байдена
Після завершення бойової місії американські військові в Іраку будуть займатися тільки підготовкою іракських військових. Фото: колаж "Сьогодні"

Тим часом Палата представників Конгресу Сполучених Штатів схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту США в 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні і поправкою на санкції проти "Північного потоку – 2".

Реклама

Нагадаємо, раніше група сенаторів-республіканців Конгресу США пригрозила заблокувати двох кандидатів на державні посади, якщо адміністрація президента Джо Байдена не змінить свою позицію щодо "Північного потоку – 2" і не введе нові санкції щодо проекту.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Конгресі США просять Байдена змінити дату візиту Зеленського. У чому проблема?
У Конгресі США просять Байдена змінити дату візиту Зеленського. У чому проблема?Україна
З самого початку не виконують Мінські угоди: США
З самого початку не виконують Мінські угоди: США "наїхали" на РосіюУкраїна
Візит Зеленського у США: Єрмак і Кулеба скоро полетять до Вашингтона для підготовки зустрічі
Візит Зеленського у США: Єрмак і Кулеба скоро полетять до Вашингтона для підготовки зустрічіУкраїна
Майже 40 тис. доларів – курс біткоїна злетів через Amazon
Майже 40 тис. доларів – курс біткоїна злетів через AmazonКриптовалюта
У США натякнули, що не допоможуть Україні в переговорах щодо Донбасу
У США натякнули, що не допоможуть Україні в переговорах щодо ДонбасуУкраїна
Україну просять не критикувати угоду про
Україну просять не критикувати угоду про "Північний потік – 2" – ЗМІСША

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти