"Ми співчуваємо". США звільнять майже 200 росіян зі своїх посольств в РФ

Після рішення Росії США мають звільнити 182 місцевих співробітника і десятки осіб, які працювали за контрактами, з дипломатичних представництв

Ентоні Блінкен

Сполучені Штати в серпні звільнять місцевих співробітників і десятки осіб, які працювали за контрактами, з дипломатичних представництв Москві, Владивостоку і Єкатеринбурзі.

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В цілому роботу втратять 182 людини, повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

Це пов'язано з тим, що російський уряд забороняє США тримати, наймати або брати співробітників з Росії або третіх країн, за винятком служби охорони. Держсекретар Ентоні Блінкен висловив жаль через дії уряду Росії.

"Хоча ми і шкодуємо про дії російського уряду, що змусили скоротити наші послуги і операції, США продовжать виконувати свої зобов'язання, продовжуючи підтримувати передбачувані та стабільні відносини з Росією", – сказав Блінкен.

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Тим часом Палата представників Конгресу Сполучених Штатів схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту США в 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні і поправкою на санкції проти "Північного потоку – 2".

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Нагадаємо, раніше група сенаторів-республіканців Конгресу США пригрозила заблокувати двох кандидатів на державні посади, якщо адміністрація президента Джо Байдена не змінить свою позицію щодо "Північного потоку – 2" і не введе нові санкції щодо проекту.