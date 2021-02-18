Нацгвардія залишається у Вашингтоні: у США готуються до другого штурму Капітолію

Бійці Нацгвардії США найближчим часом не залишать Вашингтон, куди їх ввели після січневого штурму Капітолію – близько 5 тисяч бійців продовжать охороняти держбудівлю, принаймні, до 12 березня.

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Як з'ясували "Сьогодні", невідомі почали поширювати в мережі інформацію про нову спробу штурму.

"Деякі з можливих учасників з'ясували, що 75 років тому 4 березня було днем інавгурації президента. Чому це так важливо тепер, одному Богу відомо, але тепер вони думають, що мають зібратися і знову штурмувати Капітолій", – стверджує голова комітету з питань збройних сил палати представників Адам Сміт.

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Крім цього, в Міністерстві оборони кажуть про значну активізацію хакерів.

"Ми спостерігаємо як поодинокі випадки шпигунства, так і масові спроби викрадення даних. Але ми працюємо над цим, оскільки наші пріоритети – приватність і безпека", – запевнила представниця радника з національної кібербезпеки Енн Нойбергер.

Відео: Сьогодні

"Ми маємо піклуватися про свої сили і маємо бути впевнені, що військові здатні працювати в COVID-середовищі", – зазначив заступник директора з операцій Об'єднаного штабу Джефф Таліаферро.

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Заради збереження правопорядку не тільки в мережі, але і на вулицях, у США почали вакцинацію військових, щоб солдатів не підкосив коронавірус.

Однак імовірний штурм 4 березня – це лише одна з причин для занепокоєння силовиків, тому що попереду інша важлива подія – звернення президента Джо Байдена до Конгресу.

Нагадаємо, що 6 січня, коли в Конгресі мали затвердити результати президентських виборів і, відповідно, перемогу Байдена, експрезидент Дональд Трамп виступив перед натовпом своїх прихильників і закликав їх не допустити цього.

Це призвело до заворушень і прориву поліцейського кордону перед Капітолієм. В результаті п'ятеро осіб загинули, а щодо самого Трампа почали процедуру імпічменту. Однак Сенат визнав його невинним.

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