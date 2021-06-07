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Не виключена військова відповідь: США посилять реагування на кіберзагрози

7 червня, 02:27

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Зростання загрози кібератак спонукала адміністрацію Байдена зайняти більш агресивну позицію щодо Росії, яку підозрюють в укритті злочинців

Джо Байден. Колаж "Сьогодні"

Джо Байден. Колаж "Сьогодні"

Федеральна влада Сполучених Штатів посилила тиск на компанії і зарубіжних противників, вимагаючи від них боротьби з кіберзлочинцями. Білий дім розглядає всі варіанти, включаючи військову відповідь, як заходи протидії атакам хакерів.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

Зокрема міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила в неділю у відповідь на запитання про можливість заходів військового характеру, що адміністрація президента Джо Байдена "вивчає всі варіанти" для захисту країни від злочинців, які використовують програми-вимагачі.

Які саме це можуть бути варіанти, вона не уточнила, але сказала, що це питання буде в порядку денному зустрічі Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зазначається, що зростання загрози кібератак спонукало адміністрацію Байдена зайняти більш агресивну позицію щодо Росії, яка, як вважається, переховує деяких злочинців.

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"Ми не виключаємо жодних варіантів, розмірковуючи про можливу реакцію у відповідь, наслідки або відплату", – заявила Раймондо.

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Напередодні президент Байден заявив, що Вашингтон готовий дати відсіч на виклики з боку Росії, але США не прагнуть іти на конфлікт з Москвою.

Нагадаємо, наприкінці травня компанія Microsoft зафіксувала нову масовану кібератаку російських хакерів, яку вони вчинили на півтори сотні урядових установ у десятках країн світу.

Що хорошого відбулося за останній тиждень, дивіться у спеціальному дайджесті "Сьогодні. Підсумки".

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