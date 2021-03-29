Не тільки нові штами: у США назвали причини зростання захворюваності на COVID-19

Нові, більш заразні штами коронавірусу, такі як британський і бразильський, – далеко не єдина причина зростання нових випадків захворювання на COVID-19 останнім часом. Особливі побоювання викликає те, що люди стають більш безпечними.

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Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, передає "Голос Америки".

Він зазначив, що, незважаючи на збільшення кількості провакцинованих у країні і потепління, темпи зростання нових випадків все одно викликають побоювання.

За словами Фаучі, люди стали менш обережними – у країні в декількох штатах були зафіксовані багатолюдні збори на весняні канікули.

"Нові штами відіграють роль, але це не тільки нові штами. Те, що ми спостерігаємо, відбувається швидше за все через такі речі, як весняні канікули і ослаблення заходів безпеки, яких ми дотримувалися раніше, що зробили кілька штатів", – сказав Фаучі.

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Інфекціоніст вважає, що пом'якшувати обмеження ще не час, але деякі штати в США вже повністю зняли їх і вимоги до масок.

"Ми застрягли приблизно на позначці 50 000 нових випадків на день, днями зросли до 60 000, і це дійсно ризик. Ми це бачили в нашій власній країні, і саме це сталося в Європі", – застерігає Фаучі.

Нагадаємо, згідно з дослідженнями, сім з десяти людей, госпіталізованих з COVID-19, не можуть повністю одужати навіть через п'ять місяців після виписки.

Ми також писали, що компанія Pfizer почала випробовувати вакцини від COVID-19 на дітях віком від шести місяців до 11 років.

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