Одному із затриманих за штурм Капітолію у суді був потрібен переклад російською

Чоловік заявив, що не знає про "незаконне вторгнення"

У Сполучених Штатах під час суду над арештованими при штурмі Капітоліюпід час затвердження в Конгресі підсумків виборів 6 січня знадобився перекладач на російську мову.

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Про це повідомляє The Washington Post.

Російськомовний чоловік, який не володів достатньою мірою англійською, на запитання про вторгнення в Капітолій відповів, що не знає, про що йдеться.

"Я не знаю, про яке незаконне вторгнення ви говорите", – заявив він.

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Крім нього цього дня розглядалися справи ще кількох арештованих під час заворушень. У одного з них знайшли "автоматичну зброю військового зразка" і 11 пляшок із запальною сумішшю. Ще одного звинувачують у нападі на поліцейського з хокейною ключкою.

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Нагадаємо, під час штурму Капітолію в США прибічники чинного президента Дональда Трампа використовували російську мову, що чути на відео.

Ми також повідомляли, що в натовпі прибічників Дональда Трампа, які штурмували Капітолій США, виявили теоретиків змови, пов'язаних з двома правими екстремістськими організаціямиQAnon і Proud Boys, які Трамп неодноразово відмовлявся засуджувати під час своєї виборчої кампанії минулого року.

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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