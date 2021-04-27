Пентагон запустив в космос ракету з секретним супутником (відео)

У Сполучених Штатах ввечері в понеділок, 26 квітня, на замовлення Національного управління військово-космічної розвідки Пентагону успішно запустили в космос суперважку ракету-носій Delta IV, яка повинна вивести на низьку орбіту секретний супутник.
Про це повідомляється на сайті компанії United Launch Alliance, яка проводила запуск.
Через секретність трансляція закінчилася відразу після запуску, всі дані про супутник засекречені.
"На прохання нашого клієнта, на цьому ми завершимо пряму трансляцію сьогоднішнього зворотного відліку і старту важкої ракети Delta IV зі супутником NROL-82 з бази ВПС Ванденберг у Каліфорнії", – зазначається на сайті компанії.
Запуск ракети, яка виконує місію для Управління національної розвідки відбувся о 23:47 за Києвом. Зовнішні прискорювачі відокремилися через чотири хвилин польоту, після чого через дві хвилини було включення і запуск другого ступеня.
За кілька секунд до відриву ракети від землі в систему двигунів впорснули рідкий водень для їх охолодження, який планово спалахнув.
Інформація про супутники NROL і їхню місію засекречена. Припускають, що вони виконують розвідувальну функцію.
Нагадаємо, 23 квітня компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX запустила до Міжнародної космічної станції корабель Crew Dragon Endeavour.
Ми також повідомляли, що літальний апарат Ingenuity Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) 25 квітня здійснив третій успішний політ над поверхнею Марса, вперше віддалившись від марсохода Perseverance на 50 метрів.
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