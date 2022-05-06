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Прес-секретарем Білого дому вперше стане афроамериканка та відкрита лесбійка

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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6 травня, 10:56
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Новий спікер Джо Байдена змінить на посаді Джен Псакі, яка йде
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент Джо Байден призначив наступним прессекретарем Білого Дому Карін Жан-П'єр — першу темношкіру жінку та відкритого представника ЛГБТ на цій посаді. Чинна прессекретарка Джен Псакі залишить посаду наступного тижня, повідомляє AP.

Жан-П'єр бере на себе цю роль, оскільки Білий Дім чекає важка битва за те, щоб допомогти демократам утриматися в Палаті представників і Сенаті на проміжних виборах цієї осені, а адміністрація щосили намагається вирішити проблеми американців з приводу стрімкого зростання інфляції та стану економіки. Крім того, Байден стикається з величезною кількістю зовнішньополітичних проблем, включаючи продовження вторгнення Росії в Україну та ескалацію програми ядерних випробувань Північної Кореї. Байден збирається відвідати Південну Корею та Японію наприкінці цього місяця та Європу у червні.

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"Карін не лише володіє досвідом, талантом і сумлінністю, необхідними для цієї складної роботи, а й продовжить лідирувати у поширенні інформації про роботу адміністрації Байдена-Харріс від імені американського народу", — йдеться у заяві Байдена.

Псакі, яка залишає Білий дім 13 травня, назвала свого наступника "партнером правди", наголосивши на важливості цього історичного призначення.

Карін Жан-П'єр була першим заступником речника з дня інавгурації. Байден також повертає давнього стратега-демократа Аніту Данн як свого старшого радника. Минулого року вона пропрацювала у Білому домі Байдена кілька місяців після того, як Байден був приведений до присяги.

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Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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