Прес-секретарем Білого дому вперше стане афроамериканка та відкрита лесбійка

Новий спікер Джо Байдена змінить на посаді Джен Псакі, яка йде

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент Джо Байден призначив наступним прессекретарем Білого Дому Карін Жан-П'єр — першу темношкіру жінку та відкритого представника ЛГБТ на цій посаді. Чинна прессекретарка Джен Псакі залишить посаду наступного тижня, повідомляє AP.

Жан-П'єр бере на себе цю роль, оскільки Білий Дім чекає важка битва за те, щоб допомогти демократам утриматися в Палаті представників і Сенаті на проміжних виборах цієї осені, а адміністрація щосили намагається вирішити проблеми американців з приводу стрімкого зростання інфляції та стану економіки. Крім того, Байден стикається з величезною кількістю зовнішньополітичних проблем, включаючи продовження вторгнення Росії в Україну та ескалацію програми ядерних випробувань Північної Кореї. Байден збирається відвідати Південну Корею та Японію наприкінці цього місяця та Європу у червні.

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"Карін не лише володіє досвідом, талантом і сумлінністю, необхідними для цієї складної роботи, а й продовжить лідирувати у поширенні інформації про роботу адміністрації Байдена-Харріс від імені американського народу", — йдеться у заяві Байдена.

Псакі, яка залишає Білий дім 13 травня, назвала свого наступника "партнером правди", наголосивши на важливості цього історичного призначення.

Карін Жан-П'єр була першим заступником речника з дня інавгурації. Байден також повертає давнього стратега-демократа Аніту Данн як свого старшого радника. Минулого року вона пропрацювала у Білому домі Байдена кілька місяців після того, як Байден був приведений до присяги.

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