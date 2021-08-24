Прощавай, Афган! США виводять останніх солдатів – ЗМІ

Сьогодні в кабульському аеропорту вже менше американських військ, ніж учора, але в американців, які хочуть виїхати, поки є така можливість

США до 31 серпня завершать выведення контингенту із Афганістану / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати почали виведення з Афганістану свого військового контингенту, який забезпечує евакуацію з країни.

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Про це повідомило Fox News з посиланням на неназваних американських чиновників.

"Військові США почали вихід з Афганістану. Речі поїхали, але ми все ще можемо захистити аеропорт", – розповів один зі співрозмовників.

Як зазначає видання, сьогодні в кабульському аеропорту вже перебуває менше американських військ, ніж учора.

Водночас джерела стверджують, що в американців, які хочуть виїхати, поки ще є така можливість.

"Ми все ще можемо вивезти американців, які хочуть евакуюватися", – повідомило одне з джерел.

Раніше в Білому домі повідомили, що президент Сполучених Штатів Джо Байден вирішив не змінювати термінів виведення військ і завершити його 31 серпня – так йому рекомендували в Пентагоні.

Що відбувається в Афганістані

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Перед тим, як США вивели свої останні війська, таліби захопили більшу частину Північного, Західного і Південного Афганістану під час наступу. Після цього урядові війська практично без боїв здавали талібам провінції.

15 серпня вся територія Афганістану перейшла під контроль руху "Талібан". Сполучені Штати в терміновому порядку почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.

Нагадаємо, "Талібан" пригрозив США наслідками, якщо їхні військовослужбовці залишаться на території Афганістану після 31 серпня. Цього ж дня бойовики заборонять евакуацію афганців і жителів інших країн.

Ми також писали, що на борту військового літака ВПС США, який евакуював людей із захопленого талібами Афганістану, у пасажирки почалися пологи. Вона вимушено покинула захоплений Кабул на останніх тижнях вагітності.