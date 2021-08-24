"Талібан" заборонить евакуацію з Афганістану. Коли це станеться?

Байден обіцяв, що до 31 серпня всі збройні сили Америки покинуть територію Афганістану, а далі таліби розцінять їх перебування як окупацію

Заборону на евакуацію можуть ввести після 31 серпня / Фото: колаж "Сьогодні"

"Талібан" пригрозив США наслідками, якщо їх військовослужбовці залишаться на території Афганістану після 31 серпня. В цей же день бойовики заборонять евакуацію афганців і жителів інших країн.

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Про це повідомляє Sky News.

Представник "Талібану" Сухайл Шахін заявив, що президент США Джо Байден обіцяв, що до 31 серпня всі збройні сили Америки покинуть територію Афганістану.

"Так що, якщо вони продовжать її (евакуацію – ред.) це означає, що вони продовжать окупацію, хоча в цьому немає необхідності", – додав Шахін.

Отже, таліби пригрозили США забороною евакуації, за нібито "окупацію" територій.

Що відбувається в Афганістані

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Перед тим як США вивели свої останні війська, таліби захопили більшу частину Північного, Західного і Південного Афганістану в ході наступу. Після урядові війська практично без боїв здавали талібам все нові і нові провінції.

В неділю вся територія Афганістану перейшла під контроль руху "Талібан". Сполучені Штати в терміновому порядку почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.

Відомо, що ІЛ-76 Міноброни відправився з Борисполя 18 серпня – третій літак за тиждень, який вилетів з України в Кабул. Перший в ніч на понеділок вивіз з Афганістану 79 українців і іноземців. Другий був заблокований біженцями на злітній смузі з 16 серпня.

Тоді МЗС поставив перед українськими дипломатами основні завдання:

безпечний коридор для доступу в аеропорт;

безпечна посадка людей на літак і його технічна підготовка;

отримання дозволу на зліт;

безпечний вихід літака з території Афганістану.

Тим часом представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що Україна зробила щедру пропозицію по переселенню афганців з групи ризику. США евакуюють людей після того, як країну захопили таліби.