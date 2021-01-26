Резолюцію про імпічмент Трампа передали в Сенат

Резолюцію про імпічмент колишнього президента США Дональда Трампа представники палати Конгресу США передали в Сенат.

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Про це повідомляє CNN.

Очікується, що процес імпічменту Трампа розпочнеться 8 лютого. Екс-президента США звинувачують в підбурюванні до заколоту.

Водночас Трамп продовжує збирати повну команду юристів для своєї справи про імпічмент.

Президент США Джо Байден зазначив, що процес імпічменту Трампа повинен відбутися в будь-якому випадку.

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Нагадаємо, екс-президент США Дональд Трамп найняв собі адвоката з Південної Кароліни Бутча Бауерса, який представлятиме його інтереси в Сенаті у справі про імпічмент.

Раніше ми також писали, що Трамп наказав своїм помічникам припинити оплачувати гонорари адвокатові Руді Джуліані.

Також Рудольф Джуліані назвав помилковими заяви про те, що він просив про власне помилування від президента або отримання винагороди за те, що добивався його для інших осіб.

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу

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