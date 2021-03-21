Сам собі Facebook і Twitter: Трамп створює власну соцмережу

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, акаунти якого були заблоковані Twitter і Facebook після штурму його прихильниками Капітолію, планує запустити власну платформу через два-три місяці.

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Про це повідомив один з його радників, передає Reuters.

За словами представника виборчої кампанії Трампа 2020 року Джейсона Міллера, екс-президент знову увійде в простір соціальних мереж з новою власною платформою, яка "повністю переграє" нинішню ситуацію.

Агентство зазначає, що жодних додаткових подробиць Міллер не повідомив, також мовчать поки і в Trump Organization.

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Зазначимо, раніше Facebook, який у січні призупинив роботу акаунту Трампа на невизначений строк, попросив свою незалежну наглядову раду вирішити, чи повинна заборона залишатися в силі.

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Нагадаємо, 7 січня Facebook і Instagram заблокували акаунти Дональда Трампа через сутички біля Капітолію 6 січня, що призвели до смертей, яким передували заклики "захистити чесність виборів" чинного президента.

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