Сенат США затвердив нового посла в Україні

Сенат США затвердив Бріджіт Брінк на посаді посла США в Україні. Призначення було підтверджено голосуванням у середу, 18 травня, увечері.
Про це пише CNN.
Новий посол
Як зазначається, Бріджіт Брінк є кадровим офіцером дипломатичної служби та працювала послом США у Словаччині. 23 квітня президент США Джо Байден офіційно оголосив про висунення кандидатури Бріджіт Брінк на посаду нового посла США в Україні.
США не мають посла в Україні вже три роки.
Процедура призначення
Послів у США призначають у кілька етапів:
1. Висунення кандидатури на пост посла – Білий дім до висування перевіряє кандидата, у тому числі його фінанси, кар'єру та особисте життя. Представники також засвідчуються в тому, що кандидат є "прийнятним" для приймаючої країни.
2. Розгляд у комітеті – Комітет США із зовнішніх зв'язків вивчає кандидата на закритих сесіях, а далі організовує публічне засідання, де розглядає кандидатуру і схвалює її. Якщо кандидатуру посла схвалили, далі її розглядає Сенат у повному складі.
3. Затвердження посла – всі кандидатури, висунуті президентом, мають бути схвалені більшістю у Сенаті. Кандидат затверджується на посаду під час отримання щонайменше 51 голосу.
4. Призначення президентом – після підтвердження кандидатури Сенатом президент США офіційно призначає посла. Останній приносить присягу.
5. Акредитація – посол вирушає на службу та під час офіційної церемонії пред'являє главі держави свою акредитацію. Потім посла офіційно визнають диппредставником США, і він може розпочати свою роботу в посольстві.
Нагадаємо, 18 травня над американським посольством у Києві знову було піднято зірково-смугастий прапор. Це означає, що дипмісія США повернулася і почала працювати у столиці України, як багато інших посольств західних країн.