Сенат США утвердил нового посла в Украине

Послов в стране назначают в несколько этапов

Бриджит Бринк работала послом США в Словакии. / Фото: Bloomberg, Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сенат США утвердил Бриджит Бринк на посту посла США в Украине. Назначение было подтверждено голосованием в среду, 18 мая, вечером.

Об этом пишет CNN.

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Новый посол

Как отмечается, Бриджит Бринк является кадровым офицером дипломатической службы и работала послом США в Словакии. 23 апреля президент США Джо Байден официально объявил о выдвижении кандидатуры Бриджит Бринк на должность нового посла США в Украине.

У США нет посла в Украине уже три года.

Процедура назначения

Послов в США назначают в несколько этапов:

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1. Выдвижение кандидатуры на пост посла – Белый дом до выдвижения проверяет кандидата, в том числе его финансы, карьеру и личную жизнь. Представители также удостоверяются в том, что кандидат "приемлем" для принимающей страны.

2. Рассмотрение в комитете – Комитет США по внешним связям изучает кандидата на закрытых сессиях, а потом организовывает публичное заседание, где рассматривает кандидатуру и одобряет ее. Если кандидатуру посла одобрили, дальше ее рассматривает уже Сенат в полном составе.

3. Утверждение посла – все кандидатуры, выдвинутые президентом, должны быть одобрены большинством в Сенате. Кандидат утверждается на пост при получении как минимум 51 голоса.

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4. Назначение президентом – после подтверждения кандидатуры Сенатом президент США официально назначает посла. Последний приносит присягу.

5. Аккредитация – посол отправляется на службу и в ходе официальной церемонии предъявляет главе государства свою аккредитацию. Потом посла официально признают в качестве диппредставителя США, и он может начать свою работу в посольстве.

Напомним, 18 мая над американским посольством в Киеве вновь был поднят звездно-полосатый флаг. Это означает, что дипмиссия США вернулась и начала работать в столице Украины, как многие другие посольства западных стран.

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