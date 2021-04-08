США готують нові санкції проти оточення Путіна – ЗМІ

США готують нові санкції не тільки проти "Північного потоку – 2", але і стосовно оточення президента РФ Володимира Путіна за втручання у вибори і хакерські атаки.

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Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на трьох неназваних американських чиновників.

Стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена завершила розвідувальну перевірку можливих правопорушень Росії, таких як втручання у вибори США і хакерська атака SolarWinds. Цим самим Білий дім підготував підґрунтя для заходів стосовно росіян.

Як відповідь американська адміністрація розглядає варіант з видворенням російських розвідників у США під дипломатичним прикриттям. Також можуть бути введені санкції проти людей, близьких до Путіна, а також агентств, пов'язаних із втручанням у вибори.

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Нагадаємо, 16 березня національна розвідка США розсекретила свою доповідь щодо втручання у вибори в США у 2020 році, сфокусовану на діях трьох країн – Ірану, Китаю і Росії, причому третина доповіді стосується саме РФ. Згідно з документом, Росія знову втручалася у президентські вибори і не без участі українських громадян намагалася вплинути на їхній результат, дискредитуючи демократа Джо Байдена, який переміг після загальнонаціонального голосування.

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В свою чергу Росія влаштувала істерику через доповідь розвідки США.

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