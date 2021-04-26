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США віддадуть іншим країнам 60 млн доз вакцини AstraZeneca

26 квітня, 23:28

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Адміністрація Джо Байдена вирішила поділитися з іншими країнами вакциною – до кінця літа їм буде вистачати закуплених доз для вакцинації населення загалом

США передумали не ділитися зі світом закупленими вакцинами від COVID-19 і готові вже найближчими місяцями експортувати в інші країни 60 млн доз препарату від AstraZeneca.

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Про це, як повідомляє Associated Press, заявили в Білому домі.

"США розглядають варіанти передачі доз вакцини AstraZeneca іншим країнам у міру їх появи", – сказав координатор Білого дому з питань додержання пандемії COVID-19 Джефф Зієнтс

Він нагадав про те, що вакцина цього виробника не використовується на території Сполучених Штатів, а й крім цього в країні дозволено застосування трьох інших вакцини – Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson.

На сьогодні в країні як мінімум одну дозу вакцини отримали 53% всього дорослого населення, а також очікується, що до початку літа запасів вакцини вистачить, аби вакцинувати всю країну.

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Загалом на складах в США є приблизно 10 млн доз вакцини AstraZeneca – найближчими кількома тижнями завершиться їхня перевірка якості. Крім того, ще 50 млн доз знаходяться на різних стадіях виробництва і можуть бути готові до відправки в травні і червні.

За словами Зієнтса, США ще остаточно не вирішили, яким саме країнам допоможуть з вакцинами. Як відомо, Канада і Мексика вже звернулися до адміністрації Байдена по допомогу.

Нагадаємо, що на цих вихідних в США знову дозволили застосовувати вакцину Johnson & Johnson серед людей від 18 років і старше.

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США вакцинація вакцина коронавірус AstraZeneca
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