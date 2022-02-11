США відправили в Україні гуманітарний безпековий вантаж з Javelin

Зі Сполучених Штатів Америки в Україну вирушив літак, який доставить гуманітарний вантаж, зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin.
Про це повідомляє посольство України в США.
Деталі
Посол України в США Оксана Маркарова з військовим аташе Борисом Кременецьким і командою аташату, заступницею помічника з регіональної безпеки Держсекретаря США Мірою Ресник та командиром 436 авіаційного транспортного крила ВПС США Метью Гусманном взяли участь у відправленні гуманітарного безпекового вантажу з бази Dover Air Force у США до України.
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Вантаж є частиною допомоги у загальному розмірі 200 млн доларів, яка була погоджена президентом США Джо Байденом у зв‘язку зі зростаючою загрозою Росії.
"Висловлюємо подяку США за непохитну підтримку України та зміцнення обороноспроможності української армії", — йдеться у повідомленні.
Загроза російської агресії
- Росія вже стягнула більш ніж 100-тисячну армію до кордону з Україною.
- 12 січня було оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, виявлених західними ЗМІ у листопаді 2021 року.
- Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
- Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Це викликає побоювання, що удару по Україні може бути завдано з території Білорусі. Росія активно стягувала військову техніку в цьому напрямі.
- НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.