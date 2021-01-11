Прибічники Трампа готують "величезне повстання" в разі його імпічменту – журналіст

ФБР отримало інформацію про збройну групу, яка має намір вирушити до столиці США Вашингтона 16 січня з погрозами на адресу конгресменів, що, коли вони спробують усунути Дональда Трампа з поста президента за допомогою 25-ї поправки конституції – відбудеться величезне повстання.

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Про це з посиланням на журналіста ABC Аарона Катерскі повідомляє видання Insider NJ.

За його словами, протести плануються біля законодавчих зібрань 50 американських штатів із 16 по 20 січня, а біля Капітолію у Вашингтоні – з 17 по 20 січня.

"Нам потрібно буде захищати Капітолій щодня і бути впевненими, що ті, хто прийшов, мають мирні наміри", – сказав полковник державної поліції Пет Каллахан.

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А тим часом ФБР шукає інформацію, котра допоможе ідентифікувати осіб, які активно підбурюють до насильства в Вашингтоні. Спецслужба готова приймати підказки та цифрові зображення заворушень і насильства в будівлі Капітолію і його околицях.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, як прибічники Трампа планували штурм Капітолію.

Більше про те, хто за підтримки Дональда Трампа спробував захопити Капітолій, щоб не допустити затвердження Джо Байдена наступним президентом, читайте на нашому сайті.

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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