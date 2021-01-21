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Трамп наостанок залишив Байдену "великодушного" листа

21 січня, 01:12

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Байден не став розкривати деталі послання

Перед тим як покинути Білий дім екс-президент США Дональд Трамп залишив Джо Байдену лист. Новий президент вважає зміст записки "великодушним".

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Як передає CNN, через повагу до Трампу Байден відмовився розповідати журналістам, про що саме йшлося в листі.

"Президент написав дуже великодушного листа. Але, оскільки це листування є приватним, я про нього говорити не буду", – сказав Байден.

При цьому він заявив, що планує особисто переговорити з Трампом.

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Нагадаємо, що інавгурація нового американського президента Джо Байдена відбулася перед Капітолієм у Вашингтоні. Крім Байдена, заступила на свою посаду і перший темношкірий віце-президент Камала Харріс.

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На церемонії були присутні високопоставлені гості, включаючи екс-президентів США Барака Обаму, Білла Клінтона і Джорджа Буша-молодшого з дружинами.

Виступаючи перед присутніми, 78-річний демократ Байден виголосив свою першу урочисту промову на новій посаді.

Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена

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США Білий дім Дональд Трамп Джо Байден
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