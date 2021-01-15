Трамп збирає речі: територію Білого дому обнесли парканом (відео)

У США напередодні інавгурації демократа Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня, всі вулиці американської столиці обнесли залізним парканом.
Про це розповіла кореспондент новин "Сьогодні" Зоряна Степаненко.
Також паркан з'явився і навколо Білого дому, а на саму територію поки нікого не пропускають.
Чинний президент Дональд Трамп уже почав збирати речі. На інавгурацію Байдена він не приїде, а 20 січня полетить до Флориди.
Через напад прихильників Трампа на Капітолію заходи безпеки, якими буде супроводжуватися церемонія, в цьому році будуть ще жорсткішими, ніж раніше.
До слова, під час інавгурації Байдена безпеку забезпечуватимуть близько 15 тисяч бійців Національної гвардії , Частина з них буде зі зброєю. Таке рішення міністерство Сухопутних військ прийняло після заворушень в Конгресі, які влаштували прихильники Трампа.
Також повідомлялося, що американські силовики посилюють охорону в будівлі Капітолія штатів , Де засідають місцеві законодавці, на тлі попереджень ФБР про можливість "збройних протестів".
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