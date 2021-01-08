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Трамп в останні дні президентства може помилувати самого себе – ЗМІ

8 січня, 11:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Чинний президент побоюється судового переслідування

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість в останні дні свого президентства помилувати себе і членів своєї сім'ї.

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Про це пише The New York Times, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, після дня голосування Трамп в кількох бесідах зі своїми помічниками ставив питання про своє помилування.

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Повідомляють, що Трамп вивчав можливість помилування для членів своєї родини, зокрема для синів Дональда Трампа – молодшого, Еріка і дочки Іванки.

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На думку видання, таким чином він може спробувати захистити себе від можливого судового переслідування після завершення президентського строку.

Однак, як зазначає The New York Times, такий крок може стати небезпечним прецедентом, який продемонструє перевагу глави держави над законом.

Нагадаємо, після штурму Капітолія прихильниками Трампа спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі назвала Дональда Трампа "дуже небезпечною людиною" і закликала негайно усунути його від влади.

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