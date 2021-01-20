Трамп у прощальній промові вирішив напаскудити Байдену

Вже колишній президент США Дональд Трамп відмовився вимовляти написану для нього промову, в якій містилися згадки адміністрації обраного президента Джозефа Байдена і процедури мирної передачі повноважень.

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Про це повідомила телекомпанія СNN з посиланням на свої джерела.

За її даними, помічники Трампа підготували для нього текст промови, з якою він мав виступити на авіабазі "Ендрюс" в передмісті Вашингтона перед відльотом до Флориди. Натомість республіканець відмовився від цього варіанту промови, ознайомившись з ним безпосередньо вранці у середу. Зі сцени на авіабазі "Ендрюс" були прибрані телесуфлери.

"Бажаю новій адміністрації удачі і великих успіхів, – обтічно сказав Трамп. – Думаю, вони доб'ються великого успіху".

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Зате говорячи про першу леді, назвав Меланію "жінкою великої краси і гідності" і сказав, що вона "настільки популярна серед людей".

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Нагадаємо, Трамп порушив стару традицію і став першим за більш ніж 150 років президентом, який залишив адміністрацію, не чекаючи зустрічі з наступником.

Більше про те, що відбувається в США, читайте на сайті "Сьогодні": "Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці".

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