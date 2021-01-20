Дональд Трамп і перша леді полетіли з Білого дому: опубліковано нові фото

Поки що чинний президента США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп покинули Білий дім, не чекаючи інавгурації і прибуття обраного президентом Джо Байдена і його дружини Джил.

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Фото з церемонії прощання з Білим домом опублікувало агентство Reuters.

Дональд та Меланія Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Нагадаємо, Трамп порушив стару традицію і став першим за більш аніж 150 років президентом, який залишив адміністрацію, не чекаючи зустрічі з наступником.

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/ Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

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Подружжя Трампів на вертольоті вилетіло з Вашингтона на військову базу "Ендрюс" в штаті Меріленд, а вже звідти борт "номер один" вирушив до Флориди, де у Трампа є приватна резиденція Мар-а-Лаго.

/ Фото: Reuters

Виступаючи перед своїми прихильниками на базі "Ендрюс", Трамп пообіцяв "завжди боротися" і побажав новій адміністрації Байдена "удачі".

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/ Фото: Reuters В тренді Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці

Він назвав першу леді "жінкою великого красоти і гідності" і сказав, що вона "настільки популярна серед людей".

/ Фото: Reuters

Сама ж Меланія Трамп на прощальній церемонії заявила: "Бути вашої першої леді було для мене найбільшою честю. Спасибі за вашу любов і підтримку. Ви будете в моїх думках і молитвах. Нехай Господь благословить вас усіх. Нехай Господь благословить ваші родини. І нехай благословить бог цю прекрасну націю".

Члени родини Дональда Трампа на базі "Едвардс" / Фото: Reuters

Виступ Дональда і Меланії Трамп слухали і численні члени їхньої родини: донька Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер, сини Дональд-молодший, Ерік, Берон, дочка Тіффані та троє онуків.

Члени родини Дональда Трампа на базі "Ендрюс" / Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, за даними Wall Street Journal, Трамп обговорював зі своїми соратниками створення нової партії.

А тим часом сайт "Сьогодні" повідомляв, які укази на посаді президента Байден підпише першими.

Більше про те, що відбувається в США читайте на сайті "Сьогодні": "Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці".

Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена

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