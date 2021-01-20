Дональд Трамп і перша леді полетіли з Білого дому: опубліковано нові фото

Поки що чинний президента США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп покинули Білий дім, не чекаючи інавгурації і прибуття обраного президентом Джо Байдена і його дружини Джил.
Фото з церемонії прощання з Білим домом опублікувало агентство Reuters.
Нагадаємо, Трамп порушив стару традицію і став першим за більш аніж 150 років президентом, який залишив адміністрацію, не чекаючи зустрічі з наступником.
Подружжя Трампів на вертольоті вилетіло з Вашингтона на військову базу "Ендрюс" в штаті Меріленд, а вже звідти борт "номер один" вирушив до Флориди, де у Трампа є приватна резиденція Мар-а-Лаго.
Виступаючи перед своїми прихильниками на базі "Ендрюс", Трамп пообіцяв "завжди боротися" і побажав новій адміністрації Байдена "удачі".
Він назвав першу леді "жінкою великого красоти і гідності" і сказав, що вона "настільки популярна серед людей".
Сама ж Меланія Трамп на прощальній церемонії заявила: "Бути вашої першої леді було для мене найбільшою честю. Спасибі за вашу любов і підтримку. Ви будете в моїх думках і молитвах. Нехай Господь благословить вас усіх. Нехай Господь благословить ваші родини. І нехай благословить бог цю прекрасну націю".
Виступ Дональда і Меланії Трамп слухали і численні члени їхньої родини: донька Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер, сини Дональд-молодший, Ерік, Берон, дочка Тіффані та троє онуків.
Нагадаємо, за даними Wall Street Journal, Трамп обговорював зі своїми соратниками створення нової партії.
А тим часом сайт "Сьогодні" повідомляв, які укази на посаді президента Байден підпише першими.
Більше про те, що відбувається в США читайте на сайті "Сьогодні": "Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці".
Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк