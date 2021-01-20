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Трамп хоче створити нову політичну партію – ЗМІ

20 січня, 05:34

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Прихильники Трампа не підтримали ідею

Президент США Дональд Трамп, строк повноважень якого закінчується 20 січня, обговорював зі своїми однопартійцями створення нової політичної партії.

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Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

За інформацією видання, нову політичну партію Трамп хотів назвати "Патріотичної партією".

Однак після заворушень, які влаштували прихильники Трампа в Капітолії 6 січня, у лідера Республіканської партії почалися розбіжності з його однопартійцями, які в Конгресі підтримали перемогу на президентських виборах демократа Джо Байдена.

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Водночас в своєму прощальному відеозверненні Дональд Трамп звернувся до американців з проханням підтримати адміністрацію обраного глави держави Джо Байдена.

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Ми також розповідали, як буде відбуватися і де дивитися інавгурацію 46-го президента Сполучених Штатів.

Також повідомлялося, що в Вашингтоні розгорнули понад 25 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США, в тому числі спецпідрозділу радіаційного, хімічного і біологічного захисту, які повинні забезпечуватимуть безпеку інавгурації 46-го президента Джо Байдена.

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