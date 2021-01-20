Дональд Трамп и первая леди улетели из Белого дома: опубликованы новые фото

Пока еще действующий президента США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп покинули Белый дом, не дожидаясь инаугурации и прибытия избранного президентом Джо Байдена и его супруги Джил.

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Фото с церемонии прощания с Белым домом опубликовала агентство Reuters.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Напомним, Трамп нарушил старую традицию и стал первым за более чем 150 лет президентом, который покинул администрацию, не дожидаясь встречи с преемником.

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/ Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

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Чета Трамп на вертолете вылетела из Вашингтона на военную базу "Эндрюс" в штате Мериленд, а уже оттуда борт "номер один" отправился во Флориду, где у Трампа имеется частная резиденция Мар-а-Лаго.

/ Фото: Reuters

Выступая перед своими сторонниками на базе "Эндрюс", Трамп пообещал "всегда бороться" и пожелал новой администрации Байдена "удачи".

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Он назвал первую леди "женщиной великого изящества, красоты и достоинства" и сказал, что она "настолько популярна среди людей".

/ Фото: Reuters

Сама же Мелания Трамп на прощальной церемонии заявила: "Быть вашей первой леди было для меня величайшей честью. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Вы будете в моих мыслях и молитвах. Да благословит вас всех бог. Да благословит бог ваши семьи. И да благословит бог эту прекрасную нацию".

Члены семьи Дональда Трампа на базе "Эдвардс" / Фото: Reuters

Выступление Дональда и Мелании Трамп слушали и многочисленные члены их семейства: дочь Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, сыновья Дональд-младший, Эрик, Бэрон, дочь Тиффани и трое внуков.

Члены семьи Дональда Трампа на базе "Эндрюс" / Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

Напомним, по данным Wall Street Journal, Трамп обсуждал со своими соратниками создание новой партии.

А тем временем сайт "Сегодня" сообщал,какие указы на посту президента Байден подпишет первыми.

Больше о происходящем в США читайте на сайте "Сегодня": "Инаугурация Джо Байдена: все подробности".

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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