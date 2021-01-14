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Трамп вперше після оголошення імпічменту звернувся до американців (відео)

14 січня, 01:16

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Дональд Трамп засуджує безлади, які відбулися в Конгресі США

Президент США Дональд Трамп, якому оголосили імпічмент, виступив із заявою.

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Відеозвернення з'явилося в Twitter Білого дому.

Трамп заявив, що насильству немає виправдання, винних покарають, а його вірні прихильники не можуть підтримувати політичне насильство.

Так, у своєму відеозверненні Трамп сказав, що засуджує безлади, які відбулися в Конгресі США. Також він пообіцяв, що учасники заворушень будуть притягнуті до судової відповідальності.

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Однак під час відеозвернення він ніяк не прокоментував свій імпічмент.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп отримав звинувачення від Нижньої палати Конгресу США – Палати представників в тому, що його вчинки підбурювали до насильства проти уряду, тому було ухвалено рішення про імпічмент.

Нагадаємо, для імпічменту глави держави необхідна була більшість із загального числа в 433 представників з правом голосу, і вони у демократів знайшлися – за резолюцію проголосував 221 демократ і 10 республіканців. Проти імпічменту – 197 конгресменів.

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу

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США імпічмент Дональд Трамп
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