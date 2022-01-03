Трампа та його сім'ю викликали до суду – подробиці

Генеральна прокуратура штату Нью-Йорк допитає колишнього президента США Дональда Трампа та двох його дітей. Про це повідомляє The New York Times .
За інформацією видання, приводом стало розслідування стосовно бізнес-імперії Дональда Трампа у роки його президентства.
Слідство підозрює Дональда Трампа-старшого в шахрайстві – одна з компаній Трампа у податкових звітах вказала занижену вартість, проте для отримання пільг було вказано вищу вартість активів.
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Діти екс-президента Дональд, Іванка та Ерік були залучені до бізнес-батька та роботи його головної керуючої компанії Trump Organization, в яку всі вони були влаштовані на роботу відразу після закінчення коледжів.
Трампи заявили, що боротимуться з повістками до суду. Аналогічний судовий позов розігрався минулого року після того, як офіс Джеймс викликав до суду для надання свідчень іншого сина екс-президента – Еріка Трампа.
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