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Twitter не дасть Трампу повернутися в соцмережу: Видалення буде постійним

10 лютого, 21:04

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Телеведучий Джим Крамер знайшов фінансові плюси у видаленні Трампа

Після того Сенат США визнав конституційним процес щодо імпічменту Трампу, 45-й президент США дізнався ще одну неприємну новину – Twitter не дозволить йому користуватися соцмережею, навіть якщо він знову буде балотуватися на найвищий пост держави.

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Про це телеканалу CNBC заявив головний фінансовий управляючий компанії Нед Сігал.

"Наша політика працює таким чином: коли вас видаляють з платформи, це відбувається незалежно від того, чи є ви коментатором, фінансовим директором, колишнім або нинішнім державним посадовцем. Видалення носить постійний характер", – сказав він.

"Запам'ятайте, наша політика розроблена так, щоб ми були впевнені в тому, що люди не закликають до насильства. А якщо хтось чинить так, ми видаляємо його, і наша політика не дозволяє людям повертатися", – додав Нед Сігал.

А телеведучий програми Mad Money на каналі CNBC Джим Крамер заявив, що видалення Трампа з Twitter робить соцмережу більш привабливою для рекламодавців.

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Також стало відомо, що мобільний додаток обміну повідомленнями з прикріпленими фото і відео Snapchat більше не буде просувати обліковий запис Трампа на вкладці "Відкрийте для себе", яка зазвичай містить контент від ньюсмейкерів. Це рішення відповідає підходу Twitter до обговорення політичних виступів, у той час як Facebook не вжив жодних заходів.

Нагадаємо, 8 січня Twitter назавжди заблокувала обліковий запис @realDonaldTrump, яким користувався тодішній президент США Дональд Трамп.

А глава Twitter Джек Дорсі назвав правильним рішенням довічне блокування аккаунта Трампа в соцмережі.

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу

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соцмережі Twitter блокування Дональд Трамп бан Snapchat

Джерело: Сьогодні

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