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У Байдена жорстко звернулися до Китаю через коронавірусу – в Пекіні тривога

21 червня 2021 13:24

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Америка буде й надалі працювати над тим, щоб з'ясувати, як коронавірус SARS-CoV-2 взагалі з'явився і хто несе за це відповідальність

Помічник Байдена закликав владу Китаю впустити до країни ще одну групу розслідувачів. Фото: колаж "Сьогодні"

Помічник Байдена закликав владу Китаю впустити до країни ще одну групу розслідувачів. Фото: колаж "Сьогодні"

Якщо Китай не дозволить провести у себе розслідування про походження коронавірусу, що викликав всесвітню пандемію COVID-19, то ризикує опинитися в міжнародній ізоляції.

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Про це в ефірі Fox News заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він вважає, що світ має поставити КНР перед вибором.

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"Або вони відповідально дозволять слідчим провести реальну роботу щодо з'ясуванню того, як це з'явилося, або вони зіткнуться з ізоляцією в міжнародному співтоваристві", – сказав Салліван.

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Він запевнив, що США продовжать співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб з'ясувати, як коронавірус SARS-CoV-2 взагалі з'явився і хто несе за це відповідальність.

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Китай не забарився з реакцією – 21 червня офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзян назвав це "відкритим шантажем і погрозами".

"Звинувачення Китаю у відмові від розслідування абсолютно безпідставне. Ще більше тривоги викликають слова про те, що Китай зіткнеться з міжнародною ізоляцією", – сказав китайський дипломат.

Нагадаємо, що останнім часом з'являється час все більше свідчень того, що коронавірус міг поширитися через випадковий витік з лабораторії в китайському місті Ухань, хоча ще рік тому ця версія виглядала як одна з теорій змови.

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