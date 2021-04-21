Вчені в США відкрили нову небезпечну для людства мутацію коронавірусу

У Сполучених Штатах вчені Глобального дослідницького комплексу у сфері медицини при Техаському університеті A&M виділили новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, чий геном вказує на ймовірну опірність вірусу до антитіл.

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Про це повідомляє спеціалізоване видання Medical Xpress.

Новий штам BV-1 знайшли тільки у однієї людини, у якої коронавірусна інфекція проявилася з легкими симптомами. Однак вчені вирішили, що ця мутація потенційно небезпечна для людства, тому вирішили повідомити про своє відкриття.

"Цей варіант поєднує в собі генетичні маркери, окремо пов'язані зі швидким поширенням, важким захворюванням і високою стійкістю до нейтралізуючих антитіл", – заявив головний вірусолог Глобального комплексу Бен Нойман.

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Експерименти в інших лабораторіях показали неефективність антитіл щодо вірусів з такими ж маркерами. Видання також зазначає, що BV-1 генетично близький до британського штаму коронавірусу.

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Нагадаємо, південноафриканський штам коронавірусу виявився більш стійким до вакцини Pfizer.

Також повідомлялося, що в США зафіксували перший випадок зараження індійським штамом коронавірусу з подвійною мутацією, який може виявитися більш заразним.

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