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СЬОГОДНІ Світові новини США

В історії напишуть, що Путін послабив Росію. Головне з промови Байдена про вторгнення Росії в Україну

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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2 березня, 05:06
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Байден прокоментував атаку РФ на Україну і запевнив, що Росію буде покарано за вторгнення в незалежну країну – що сказав президент США
Байден вважає, що Путін програє війну проти України
Байден вважає, що Путін програє війну проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

У США вірять, що війна Росії проти України закінчиться поразкою окупантів. Штати не воюватимуть на українській землі, але допомагатимуть нашій країні жорсткими санкціями проти РФ. Про одну з них президент Джо Байден оголосив під час виступу – США закриває повітряний простір для РФ.

Про це сказав президент США Джо Байден під час мови "Про стан держави".

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Весь Конгрес США (республіканці та демократи), уряд, судді та Байден перервали виступ для оплесків послу України Оксані Маркаровій та самій Україні. Українського дипломата запросили як почесного гостя, Маркарова посіла місце поруч із Першою леді США.

Маркарова та Україна аплодують стоячи. Скріншот

"Кілька наступних місяців, тижнів або можливо днів будуть дуже складними для них. За цей хаос, який сіє Путін, він має обов'язково заплатити ціну. І ця ціна його спіткає дуже швидко", – сказав Байден.

Про що сказав Байден – головні тези

  • Путін думав, що захопить Україну і мир із цим погодиться, але він зустрівся з українським народом.
  • США стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом. "Ми знаємо уроки історії: якщо диктатора не зупинити, він іде вперед", – сказав Байден.
  • Сполучені Штати закривають повітряний простір для всіх російських перельотів.
  • Війська США не воюватимуть в Україні. Але кожен дюйм території НАТО захищатимуть всіма засобами, які є в їхньому розпорядженні.
  • Російський фондовий ринок втратив 40% капіталізації внаслідок санкцій, та відповідальність за це несе Путін. "Разом з нашими союзниками ми вдаємося до потужних економічних санкцій, роблячи абсолютно безглуздим військовий фонд Путіна", – додав Байден.
  • При Мін'юсті США створять спеціальну групу для розслідування злочинів російських олігархів.
  • Квартири, яхти, рахунки російських олігархів за кордоном будуть конфісковані.
  • Путін ще ніколи не був таким ізольованим від світу. Він навіть не уявляє, що чекає на нього далі.
  • Байден прогнозує, що це протистояння завершиться поразкою для президента РФ. "В історії потім напишуть, що Путін послабив Росію", – сказав він.

Санкції проти РФ

Окрім матеріальної допомоги Україні всесвітня спільнота запроваджує санкції проти російських чиновників та компаній.

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Уряд Японії запровадив санкції проти Російської Федерації. Йдеться про таких людей:

  • президент РФ Володимир Путін;
  • секретар Ради безпеки Микола Патрушев;
  • заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв;
  • міністр закордонних справ Сергій Лавров;
  • голова Міноборони Росії Сергій Шойгу;
  • начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.

Крім того, до списку санкцій потрапили 49 компаній та державних органів.

Також Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, включно з Центральним банком РФ, Фондом національного добробуту Росії чи Міністерству фінансів РФ.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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