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У США вакцину від COVID-19 отримали понад 300 тисяч військових

29 січня, 05:33

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Військовослужбовців вакцинували щепленням Pfizer

У США понад 300 тисяч військовослужбовців вже вакциновані від коронавірусу щепленням Pfizer.

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Про це заявили в Міністерстві оборони США.

Відомство отримало понад 794 тисяч доз вакцини від коронавірусу Pfizer, але тільки половина з них була введена.

Зазначається, що 335 627 співробітників Міністерства оборони отримали, принаймні, одну дозу, а 46 561 людина отримала дві дози.

Відсоток позитивних тестів на коронавірус серед військовослужбовців становить 8,8%. Цей показник трохи менше в порівнянні із середнім по країні – 9,2%.

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За останньою статистикою, серед військовослужбовців зареєстровано 138 763 випадки коронавірусу.

До речі, в ВООЗ вважають, що поширення коронавірусу не зможе зупинити навіть масштабна вакцинація. Країнам світу не варто розраховувати на порятунок від COVID-19 в 2021 році.

Нагадаємо, в ВООЗ попередили: є велика ймовірність, що коронавірусна інфекція стане ендемічним захворюванням, яке з'являтиметься знову.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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США ВООЗ вакцинація коронавірус
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