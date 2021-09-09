Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні" ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Світові новини США

У США зросла кількість жертв урагану "Іда"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
9 вересня, 09:46
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Принесені "Ідою" опади виявилися рекордними за всю історію спостережень
Ураган "Іда" приніс руйнування в Луїзіану
Ураган "Іда" приніс руйнування в Луїзіану / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок урагану "Іда", який обрушився на північний схід США, загинули щонайменше 82 людини.

Про це повідомляє телеканал CBS News.

Реклама

Згідно з оновленими даними, за останні дні в Луїзіані виявлено 11 загиблих. Всього в штаті загинули 26 осіб, серед яких семеро – мешканці будинку для літніх людей.

За даними телеканалу, на північному сході країни кількість жертв перевищила 50. У південно-східних штатах загинули 30 людей. Отже, всього жертвами урагану наразі стали 82 людини.

Читайте також:

Реклама

Потоки, що зносять усе на шляху, і зірвані дахи: ураган "Іда" накрив США (відео)

Наслідки стихії

  • Майже всі лінії метро Нью-Йорка були зупинені пізно ввечері в середу, оскільки знесилений до шторму ураган "Іда" приніс проливний дощ і загрозу раптових повеней та торнадо в деяких районах північної частини Середньої Атлантики.
  • Влада Нью-Йорка заборонила всьому транспорту, крім рятувальних служб, виїжджати на вулиці міста до 5-ї ранку.
  • Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул у Twitter повідомила, що в місті оголошено надзвичайний стан, щоб допомогти постраждалим від стихії.
  • Також оголошено надзвичайний стан у Нью-Джерсі, де рівень води в населених пунктах досяг 8 футів (2,5 метра).

Раніше ми повідомляли, що потужний ураган "Іда" в США розвернув течію Міссісіпі.

Також нагадаємо, на південне узбережжя США обрушився потужний ураган.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦

9 вересня 1991. Верховна Рада України прийняла постанову про введення в обіг на території держави з 1 січня 1992 року купонів багаторазового використання...

Зануритись у той день
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
3 663 випадки за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти