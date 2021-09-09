У США зросла кількість жертв урагану "Іда"

Принесені "Ідою" опади виявилися рекордними за всю історію спостережень

Ураган "Іда" приніс руйнування в Луїзіану / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок урагану "Іда", який обрушився на північний схід США, загинули щонайменше 82 людини.

Про це повідомляє телеканал CBS News.

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Згідно з оновленими даними, за останні дні в Луїзіані виявлено 11 загиблих. Всього в штаті загинули 26 осіб, серед яких семеро – мешканці будинку для літніх людей.

За даними телеканалу, на північному сході країни кількість жертв перевищила 50. У південно-східних штатах загинули 30 людей. Отже, всього жертвами урагану наразі стали 82 людини.

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Наслідки стихії

Майже всі лінії метро Нью-Йорка були зупинені пізно ввечері в середу, оскільки знесилений до шторму ураган "Іда" приніс проливний дощ і загрозу раптових повеней та торнадо в деяких районах північної частини Середньої Атлантики.

Влада Нью-Йорка заборонила всьому транспорту, крім рятувальних служб, виїжджати на вулиці міста до 5-ї ранку.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул у Twitter повідомила, що в місті оголошено надзвичайний стан, щоб допомогти постраждалим від стихії.

Також оголошено надзвичайний стан у Нью-Джерсі, де рівень води в населених пунктах досяг 8 футів (2,5 метра).

Раніше ми повідомляли, що потужний ураган "Іда" в США розвернув течію Міссісіпі.

Також нагадаємо, на південне узбережжя США обрушився потужний ураган.