В США возросло число жертв урагана "Ида"

Принесенные "Идой" осадки оказались рекордными за всю историю наблюдений

Ураган "Ида" принес разрушения в Луизиану / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате урагана "Ида", который обрушился на северо-восток США, погибли по меньшей мере 82 человека.

Об этом сообщает телеканал CBS News.

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Согласно обновленным данным, за последние дни в Луизиане обнаружено 11 погибших. Всего в штате погибли 26 человек, из них семеро – постояльцы дома престарелых.

По данным телеканала, на северо-востоке страны число жертв превысило 50. В юго-восточных штатах погибли 30 человек. Таким образом, всего на данный момент жертвами урагана стали 82 человека.

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Последствия стихии

Почти все линии метро Нью-Йорка были остановлены поздно вечером в среду, поскольку ослабевший до шторма ураган "Ида" принес проливной дождь и угрозу внезапных наводнений и торнадо в некоторых районах северной части Средней Атлантики.

Власти Нью-Йорка запретили всему транспорту, кроме спасательных служб, выезжать на улицы города до 5 утра.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул в Twitter сообщила, что в городе объявлено чрезвычайное положение, чтобы помочь пострадавшим от стихии.

Также объявлено чрезвычайное положение в Нью-Джерси, где уровень воды в населенных пунктах достиг 8 футов (2,5 метра).

Ранее мы сообщали, что мощный ураган "Ида" в США развернул течение Миссисипи.

Также напомним, на южное побережье США обрушился мощный ураган.