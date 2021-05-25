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Зустріч Байдена з Путіним близько: ЗМІ дізналися місце і час

25 травня, 16:05

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Білий дім і Кремль зупинили свій вибір для першого американо-російського саміту на Швейцарії – президенти двох країн зустрінуться в Женеві

Колаж: "Сьогодні"

Колаж: "Сьогодні"

Перший саміт США-Росія після обрання Джо Байдена президентом Сполучених Штатів відбудеться в Швейцарії в середині наступного місяця.

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Про це повідомляє CNN.

Два неназваних джерела серед американських чиновників заявили каналу, що перша особиста зустріч Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним пройде в Женеві, яка виявилася останнім претендентом на роль міста, приймаючого саміт.

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Зустріч відбудеться 15-16 червня по завершенні першої міжнародної поїздки Байдена з моменту вступу на посаду.

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На цьому тижні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван відправився до Женеви, де він зустрівся зі своїм російським колегою і обговорив деталі зустрічі Байдена і Путіна.

У Білому домі відмовилися коментувати інформацію журналістів.

Нагадаємо, що в квітні Джо Байден особисто запропонував Володимиру Путіну зустрітися і обговорити стан, в якому перебувають відносини Америки і Росії, а також інші питання, зокрема Україну.

Що про майбутній саміт і про те, як він вплине на ситуацію в Україні, кажуть експерти, дивіться у відеосюжеті "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

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